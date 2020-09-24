В Севастопольском огороде обнаружены боеприпасы времён войны

Фото: Денис Михайленко

Житель Черноречья на своём приусадебном участке обнаружил четыре неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Об этом сообщил новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

К месту обнаружения взрывоопасных снарядов выехали сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии и извлекли из земли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. На счастье местного жителя, он не задел их во время работ на приусадебном участке – находившиеся на 15-сантиметровой глубине снаряды могли разорваться от любого неосторожного движения. Обследовав боеприпасы, взрывотехники передали их сотрудникам регионального МЧС.