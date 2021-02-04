В Севастопольском регионе резко выросла популяция волков

Фото: Pixabay

В шесть раз, с 3 до 18 особей, увеличилась популяция волков в Севастопольском регионе за период с 2016 года. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии Правительства города.

Если принимать в расчёт только минувший год, то количество серых хищников увеличилось более, чем в два раза – с 8 до 18 особей.

«Численность волков в Севастопольском регионе необходимо регулировать и снижать её до одной пары, полное отсутствие вида ведёт к занятию его ниши одичавшими собаками, а высокая численность отрицательно влияет на состояние популяций копытных», — прокомментировали ситуацию в Севприроднадзоре.

Для нашего региона оптимально изъятие 10-15 особей за сезон — для этого ведомство приняло решение о регулировании численности волка на территории охотничьих угодий Севастополя с декабря 2020 года по февраль 2021 года в количестве 10 особей.

В рамках этой работы сотрудники государственного охотничьего надзора в январе 2021 года добыли и передали на исследование одну особь — бешенство у волка не обнаружили. Регулированием численности будут заниматься до конца февраля, уточнили в ведомстве.

Жители сельской зоны неоднократно замечали волков на территории Крыма, и некоторые встречи имели серьёзные последствия. В сентябре 2019 года от двух нападений волков пострадали трое жителей Симферопольского района. А в марте прошлого года стая хищников напала на скот в Белогорском районе Крыма. В конце января о возможности опасной встречи в социальных сетях предупреждали уже туристов и грибников Севастополя.

В Севприроднадзоре подчеркнули: хищник наносит вред животноводству и охотничьему хозяйству, но при этом играет важную роль в экосистеме, контролируя численность животных и уничтожая слабых и больных особей. Являясь «санитаром леса», он поедает падаль, преследует и убивает лисиц и енотовидных собак, являющихся основными переносчиками бешенства.

«На резкое уменьшение численности чёрного грифа и белоголового сипа в Крыму во многом повлияло отсутствие остатков волчьей добычи, которые являлись основной пищей пернатых падальщиков», — заявляют эксперты.