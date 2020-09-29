В севастопольском торговом центре вспыхнул пожар

Фото: vk.com/sevas_ds

29 сентября в торговом центре «Московский» загорелся склад макулатуры. Об этом сообщил новостной портал ForPost со ссылкой на фотографии очевидцев.

По словам местных жителей, из цокольного помещения ТЦ «Московский» валил густой чёрный дым. Происшествие случилось около 13 часов. К месту возгорания прибыли две машины дежурной смены МЧС.

Пресс-служба ведомства сообщила новостному порталу, что в торговом центре горели старые вещи и макулатура, расположенные в цокольном помещении. К 14 часам пожар был потушен. Площадь возгорания – около 10 квадратных метров. Пострадавших нет.