В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике сменился директор. Об этом телеканалу НТС сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.По его данным, вместо Николая Мусиенко федеральное музейное объединение возглавит Александр Барков, занимающий сейчас должность советника председателя Российского военно-исторического общества. До этого, согласно открытым источникам, он работал на руководящих должностях в Министерстве культуры Российской Федерации, где прошел ступени карьерной лестницы от начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений и контроля Департамента контроля и кадров до директора Департамента управления делами. Также возглавлял муниципальное образование «Чертаново Центральное» в Москве, работал в Государственной Думе.