В СевГУ будут учить разработке компьютерных игр

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Первый набор студентов в новую магистратуру «Разработка игр» в Институте информационных технологий и управления в технических системах Севастопольского госуниверситета пройдет в 2022 году.

Партнером в этом вопросе выступает АНО «Центр развития цифровых компетенций», договор с ними уже подписан.

Как рассказал директор магистерской программы Сергей Голубкин, преподавать будут сотрудники крупных игровых студий, которые в ходе обучения присматривают для себя новых сотрудников.

«Создаваемые магистрантами игровые проекты станут дипломной работой и вполне могут лечь в основу портфолио для входа на трудовой рынок. Мы ожидаем, что некоторые проекты могут стать готовым игровым продуктом, который перерастет в коммерческую историю и принесет автору неплохой доход», — добавил он.

Для нового направления уже закуплено 17 новых мощных компьютеров, будет создана специальная лаборатория. Студентов магистратуры научат искать идеи для игровых проектов и оформлять их, собирать команду, управлять проектом, разрабатывать первый прототип и расскажут, как получить инвестиции.

Вуз обещает, что в рамках курса будет глубоко затронута тема прототипирования и работы в игровых движках Unity и Unreal Engine, а также 3D моделирования. В итоге магистранты получат знания и навыки, которые необходимы для запуска игрового проекта от идеи до релиза.

Стоит добавить, что выпускники подобных направлений имеют высокие шансы на трудоустройство. Например, выпустившиеся с аналогичных курсов при Высшей школе экономики трудоустроены на 80%, а остальные и не собирались работать в игровой отрасли, но полученные знания пригодились в других сферах.