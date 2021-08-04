В СевГУ открывают целевой набор для будущих сотрудников Панорамы и Диорамы

Севастопольский государственный университет с 1 сентября начнёт целевую подготовку магистров для Музея героической обороны и освобождения города. О подписании соответствующего соглашения представители обоих учреждений сообщили в среду, 4 августа на пресс-конференции. Таким образом 25 магистрантов смогут получить профессиональное образование за счёт Музея героической обороны и освобождения Севастополя при финансовой поддержке госкорпорации «Ростех».

ВЛАДИМИР НЕЧАЕВ, ректор Севастопольского государственного университета: «Очень важная особенность заключается в том, что выпускникам этой программы сразу будет гарантировано место в Музее по окончании программы. То есть мы понимаем, что здесь происходит то, что сейчас вообще является генеральной линией системы российского образования – связка образования и трудоустройства для того, чтобы не готовить кадры «в воздух».

19 студентов смогут обучиться по профилю «Музейный менеджмент», а ещё шестеро – получить квалификацию по музейной педагогике. Новые учебные планы в СевГУ уже сформированы.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА, заведующая кафедры «Музейное дело» Севастопольского государственного университета: «Мы очень тщательно изучали потребности, прежде всего, в интересах развития музеев нашего города и нашего заказчика. Наши программы созданы по модульному принципу и интегрированы практически на 80%. Главный модуль, как в любой магистратуре, это методология научных исследований. Наши магистранты будут изучать философию и методологию науки с акцентом на музееведческие исследования».

Кроме того, магистранты изучат основные направления, традиции и инновации в этой области, а также совершенно новый модуль – военно-историческое наследие России в музейной деятельности. Около половины курса составляет практика, которую студенты СевГУ проходят в ведущих учреждениях страны. Такой подход позволит получить новое современное поколение музейных сотрудников.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя: «Мы хотели бы получить пласт совершенно новых музейных работников. Не хранителей в классическом понимании, которые готовы находиться в зале и в внимательно смотреть на тех, кто присутствует. Не экскурсоводов, которые заточены только на проведение экскурсий. А именно универсальных музейных высокопрофессиональных, высокоинтеллектуальных и высокообразованных специалистов, готовых заниматься не только чисто музейной работой, но ещё активной образовательной деятельностью».

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «На наш взгляд это такой драйвер перемен, которые в результате приведут нас к тем желаемым позициям в области развития музейного дела на нашей территории города Севастополя, безусловно, к таким хорошим результатам».

Документы все желающие, имеющие уровень образования не ниже бакалавра, могут подать в СевГУ до 9 августа. Затем абитуриентов ждёт профессиональное испытание в виде теста, программа которого опубликована на сайте высшего учебного заведения.