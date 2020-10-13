В СевГУ представителей студотрядов обучают основам работы в медиасфере

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В начале октября в Севастопольском государственном университете была открыта медиашкола студенческих отрядов Севастополя, работа которой продлится до конца ноября. В рамках образовательной программы предусмотрены как теоретические, так и практические занятия для желающих повысить уровень знаний, связанных с освоением медиасреды.

ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ, командир студенческого педагогического отряда «Комета»: «У нас принимают участие в обучении 90 человек по пяти направлениям. В этом году это фотосъёмка, видеосъёмка, журналистика, SMM и графический дизайн».

Главная цель работы медиашколы – обучить представителей севастопольских отрядов основам подачи информации в интернет-пространстве.

ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ, командир студенческого педагогического отряда «Комета»: «В каждом студенческом отряде есть своя группа «ВКонтакте» и своя страница в Инстаграме. Поэтому мы прекрасно понимаем – чтобы качественно вести посты, привлекать ребят, нам нужно иметь какой-то опыт в создании контента, видео, фотографий и непосредственно самого текста».

В завершение обучения участники школы представят итоговые работы, а впоследствии смогут грамотно освещать события, связанные с деятельностью студенческих отрядов Севастополя.

ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ, командир студенческого педагогического отряда «Комета»: «Для представителя своего отряда очень важно уметь работать вообще по всем направлениям. По всему, что касается и фотографии, и видеосъёмки, и журналистики в целом. Это очень интересно».

Более подробно о работе медиашколы Севастопольского государственного университета командир педагогического студенческого отряда «Комета» Юлия Жданович расскажет в программе «Актуальное интервью».