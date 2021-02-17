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В СевГУ разработали комплекс сердечно-легочной реанимации в барокамере. Аналогов в России нет. Севастопольские учёные самостоятельно собрали сердечный реаниматор, аппарат искусственной вентиляции легких, работающий при повышенном давлении, и барокамеру.

Работа велась в рамках внутреннего гранта Севастопольского госуниверситета. Стоимость автоматизированного мобильного комплекса в сравнении с зарубежными аналогами невелика. Учёные использовали для разработки только отечественные комплектующие. Реанимационным комплексом СевГУ уже заинтересовался индустриальный партнёр: Ижевский мотозавод готов запустить серийное производство.