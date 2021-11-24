В СевГУ сообщили, что студенты не получили серьезных травм в ДТП в Карелии

Севастопольские студенты, которые попали в ДТП с автобусом на федеральной трассе в Карелии, получили незначительные травмы. Подробную информацию опубликовали на официальном сайте Севастопольского государственного университета.

В Карелии перевернулся автобус с севастопольскими студентами «Травмы не носят угрожающего жизни характера – ссадины и ушибы. У одной из девушек врачи подозревают сотрясение мозга», – уточняется в сообщении на официальном сайте учреждения.

И.о. ректора СевГУ Денис Ярыгин заверил, что администрация университета держит связь с пострадавшими студентами и их близкими.