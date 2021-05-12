В Севздраве рассказали о состоянии девочки, которая выжила на пожаре

Площадь ожогов обширная. О состоянии маленькой девочки, которая выжила на пожаре вчера ночью в СТ «Черноморец», рассказал руководитель Севздрава Виталий Денисов. Ребёнок сейчас в реанимации 5-й горбольницы. По словам директора департамента, есть все ресурсы, оборудование и лекарства. Сейчас девочке помогают наши специалисты, коллеги из Республики Крым и Краснодара.

«Было две телемедицинских консультации с ожоговым центром Краевой клинической больницы Краснодара. В настоящее время с ребеночком работают. Как состояние будет стабилизировано – надеюсь, сегодня-завтра – ребенок будет бортом санавиации транспортирован в ожоговый центр Краснодара. Состояние тяжелое», – сообщил руководитель Севздрава.

Виталий Денисов также рассказал о здоровье мамы: площадь ожогов у неё небольшая, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко отметил, что сотрудники его ведомства помогают собирать пакет документов для оказания помощи семье через Севастопольский комплексный центр социального обслуживания.

Напомним, вчера вечером в районе садоводческого товарищества «Черноморец» горел двухэтажный частный дом. Погибла шестилетняя девочка — врачи скорой помощи на месте констатировали смерть ребенка. Тяжелые ожоги площадью 70% и отравление угарным газом получила сестра погибшей — девочка 2010-го года рождения. Глава семьи не пострадал, так как в это время был на работе.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку.