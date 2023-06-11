В сезон готовлю 3 раза в неделю. Баклажаны вкуснее мяса

В диком виде баклажан произрастал на Среднем Востоке, в Южной Азии и Индии. Именно там были обнаружены прародители современных баклажанов.

Впервые эти овощи начали окультуривать более 1500 лет назад на территории Азии. Дальнейшее распространение овоща произошло благодаря арабам, которые завезли баклажаны в Африку в XIX веке.

Сейчас баклажан – это овощ, который известен большинству жителей нашей страны. При этом люди знают совсем немного блюд, где бы использовался этот баклажан. Мы расскажем, что можно приготовить из баклажанов.

Ингредиенты для баклажанов во фритюре:

Баклажаны – 1 кг;

Соль – 1.5 ст. л.;

Мука – 150 г;

Чёрный молотый перец – по вкусу;

Яйцо – 3 штуки;

Огурцы – 4 штуки;

Помидоры – 4 штуки;

Растительное масло – 50 мл;

Чеснок – 2–3 зубчика.

Приготовление баклажанов во фритюре:

Очищаем баклажаны от кожуры, нарезаем на кусочки среднего размера. Перемещаем кусочки баклажанов в миску, солим, заливаем водой и оставляем на 20 минут.

Затем выливаем воду, смешиваем баклажаны с мукой и взбитыми заранее яйцами, солью и черным молотым перцем.

Выкладываем кусочки баклажанов на разогретую сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Нарезаем помидоры и огурцы на небольшие кубики.

Выкладываем обжаренные кусочки баклажанов, нарезанные огурцы и помидоры в миску, добавляем масло и тщательно перемешиваем ингредиенты.

В итоге, обжаренные баклажаны можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве необычного ингредиента салата.

Также обжаренные баклажаны — это отменный гарнир к мясу.