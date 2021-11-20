«В щели видно улицу!» Как проходит переселение крымчан из аварийных домов

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. АиФ-Крым №46 17/11/2021 Сюжет Большие перемены

По официальным данным, в Республике Крым новые дома, построенные с 2000 годов, составляют лишь пять процентов жилого фонда. В регионе самый высокий процент аварийного и ветхого жилья по РФ: около 15 процентов. Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», к концу 2024 года планируют расселить более 1 тысячи крымчан из аварийных квартир общей площадью 18,3 тысячи квадратных метров.

Обещанного не три года ждут

В этом году власти обещали новоселье жильцам 24 аварийных домов — а это 511 человек. Общий объём предусмотренных средств на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2021 году составляет 321,6 млн рублей. Но пока освоено лишь 52,4 млн рублей. Уже заключено 47 госконтрактов на покупку квартир для переселения семей из Бахчисарая, Симферопольского и Сакского района. С учётом сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, крымчане должны отметить Новый год уже в новом жилье.

В Сакском районе Крыма сироте предоставили аварийное жилье В следующем году планируют расселить жильцов 127 помещений. Крымские власти провели переговоры с застройщиками и подобрали варианты жилья в Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, селе Мирное Симферопольского района, пгт Новофёдоровка Сакского района.