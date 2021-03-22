В Симферополь больше не должна поступать некачественная вода — Баженов

Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что качество воды в крымской столице значительно улучшилось. Он пообещал, что грязной воды в кранах симферопольцев больше не будет, передают «РИА Новости (Крым)».

С засухой помогут справиться летний паводок и строение водозаборов – КФУ Он уточнил, что за минувшую неделю предприятие практически не получилось жалоб по качеству воды от населения крымской столице. По его словам, вся вода, которая поступала в город с западного направления, восстановила естественный ход.

«По городу Симферополю в принципе изменение потока с востока на запад уже закончилось, и мы предполагаем, что это (некачественная вода – ред.) уже история», — заключил Баженов.