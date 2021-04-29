В Симферополь прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы

В Симферополь передислоцирована военная техника механизированной колонны, которая примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В Симферополе перекроют движение в центре для репетиции Парада Победы Чтобы исключить повреждение дорожного полотна, гусеничная техника была доставлена в город на специальных тралах.

«Колесная техника – бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Оса» – прибыла в пункт временной дислокации колонной в сопровождении военной автомобильной инспекции», — добавили в сообщении.