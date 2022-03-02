В Симферополь прибыли дети из-под обстрела в Херсоне

В Симферополь прибыли дети, эвакуированные из-под Херсона, где вся их семья попала под обстрел. Как сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, дети находились в автомобиле.

«Бандеровцы обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья – мать и трое детей. Женщина погибла. Один ребёнок убежал (5 лет), старший (17 лет) – в порядке, младшего (9 лет) – серьезно ранили», – заявили в ведомстве.

Уточняется, что при содействии российских военных двоих детей доставили в Красноперекопск, откуда санавиацией пострадавший был транспортирован в столицу республики. Третий ребенок был найден спустя сутки – в результате поисково-спасательной операции – и также переправлен на полуостров.

Главный врач республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник рассказал, какая медицинская помощь оказывается раненому ребёнку.

АНАТОЛИЙ ОЛЕЙНИК, главный врач Республиканской детской клинической больницы: «Там огнестрельное ранение, повреждение грудной клетки, повреждение диафрагмы и повреждение печени. Плюс еще огнестрельное ранение правового предплечья. Ребенок тяжелый, но стабильный, проведена хирургическая обработка ран, проверено дренирование плевральной полости».

Анатолий Олейник отметил, что на данный момент мальчику необходим «усиленный покой», как минимум 5 суток он будет находиться в реанимации.

17-летнего подростка также госпитализировали, но, скорее, по социальным показаниям.

АНАТОЛИЙ ОЛЕЙНИК, главный врач Республиканской детской клинической больницы: «Потому что, к сожалению, ребенку сейчас деваться некуда. Он у нас лежит в хирургическом отделении. У него нет никаких повреждений. То есть, в принципе, мы просто помогаем в вопросе сейчас с эвакуацией и прочим, с оказанием помощи».

Уполномоченный по правам ребенка республики Крым Ирина Клюева пообщалась с 17-летним мальчиком и рассказала о его желании отыскать отца и других родственников. Как сообщают в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, «пострадавшая семья смешанная: мама – украинка, папа – турок». Сотрудники МИД уже связались с родственниками детей в Турции, ведется работа по воссоединению их с семьей.

ИРИНА КЛЮЕВА, Уполномоченный по правам ребенка республики Крым: «Конечно, мы тут же собрали эту информацию. Я надеюсь, что служба, которая уже в дальнейшем уполномочена заниматься всеми этими вопросами, они уже, так сказать, взяли на заметку, и работа уже активная очень ведется».