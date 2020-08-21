В Симферополе адвоката оштрафовали на 250 тысяч рублей за мошенничество

В Крыму оштрафовали адвоката из Симферополя за мошенничество, передает пресс-служба Киевского районного суда.

В Крыму осудили за взятки бывшего сотрудника ГИБДД из города Саки Согласно данным следствия, подозреваемый получил 450 тысяч рублей от посредника, чтобы якобы дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Действия планировались с целью снижения ответственности за совершенное местным жителем преступление. На самом деле адвокат не намеривался этого делать.

Отмечается, что виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.