В Симферополе авиапассажиров встретит лавандовое море

Привокзальную площадь у нового терминала аэропорта Симферополь украсило поле расцветшей лаванды, посаженной в 2018 году перед открытием аэровокзального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь

19 тысяч кустов лаванды на площади шесть гектаров — это первое и в прямом смысле слова яркое впечатление туристов, которые в эти дни прилетают на полуостров. Кусты лаванды сформированы в 11 рядов, высаженных в форме морских волн.

За лавандой ухаживает специальное подразделение — участок благоустройства аэропорта. Чтобы лавандовое море радовало глаз посетителей и сотрудников аэропорта, перед цветением каждый куст пропололи, освободили от сорняков и обрезали. Лаванда требует обильного и систематического полива, и в аэропорту он обеспечивается капельным орошением, что помогает бережно расходовать воду.

— Лаванда — один из символов Крыма,- считает начальник участка благоустройства аэропорта «Симферополь» Виктория Гапенюк. — Ежегодно тысячи крымчан и гостей полуострова приезжают на лавандовые поля, чтобы запечатлеть себя на фоне этой красоты. Посетители аэропорта Симферополь имеют уникальную возможность сделать чудесные фото сразу после прилета или перед посадкой в самолет.

В целом же общая площадь озеленения в аэропорту Симферополь занимает порядка 40 гектаров. Кроме лаванды сотрудники крымской воздушной гавани ухаживают за 5,6 гектарами посевных газонов, многочисленными кустарниками, деревьями и цветниками.

Сейчас лавандовые поля — один из главных туристических брендов полуострова — на пике цветения, а через неделю-две эта сельскохозяйственная культура будет скошена для выработки эфирных масел. Как ранее рассказывала «РГ», самое большое поле площадью 180 гектаров располагается в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Ежедневно его, дабы насладиться цветочными ароматами и провести фотосессию, посещают от 10 до 15 тысяч туристов.