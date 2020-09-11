В Симферополе будут давать воду по графикам до марта — власти РК

Симферопольцам будут подавать воду по графикам ориентировочно до марта, но ситуацию могут изменить осадки, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу крымского правительства Юрия Гоцанюка.

Появляются ли новые идеи по экономии и поиску воды для Крыма? «До марта действительно нам придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, период паводков приходится на декабрь-февраль и май-июнь. Если в декабре – феврале выпадут осадки, мы сможем отойти от режимов», — отметил он.

Гоцанюк также предложил не «строить иллюзий», ведь по прогнозу в ближайшее время осадков ожидать не приходится.