В Симферополе частично перекрыли центральную улицу из-за обрушения здания

В Симферополе было решено частично перекрыть улицу Пушкина из-за обрушения здания Крымской государственной филармонии, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу администрации Валентина Демидова.

В МЧС рассказали детали обрушения здания в центре Симферополя «Были изучены все возможные сценарии и принято решение, что мы перекрываем как для пешеходов, так и для транспортных средств улицу Пушкина от перекрестка с Карла Маркса до перекрестка с Александра Невского», — уточнил Демидов.

Ранее сотрудники МЧС объяснили, что обрушение части здания в центре Симферополя произошло из-за обвала внутренней перегородки конструкции.