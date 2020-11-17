В Симферополе демонтировали более 1000 незаконных гаражей

В Симферополе с начала года демонтировали более 1000 установленных без правовых оснований металлических гаражей, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника департамента административно-технического контроля ведомства Тарона Мовсесяна.

В Симферополе разыскивают собственников около 30 незаконных гаражей Всего комиссия по демонтажу и сносу установленных без правовых оснований нестационарных объектов выделила 1700 металлических гаражей, подлежащих сносу.

Мовсесян также рассказал, что 30% нарушителей добровольно убрали металлические гаражи. В отношении остальных составлены соответствующие акты.