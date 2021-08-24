В Симферополе десятки улиц остались без воды до вечера из-за аварии

Во вторник в нескольких районах Симферополя будет отключена вода, передает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

В КФУ создали умный индикатор уровня воды Так, из-за повреждения на водоводе водоснабжение было ограничено в микрорайоне Ак-Мечеть. Кроме того, работы на сетях холодного водоснабжения производятся на Бульваре Франко. Это привело к отсутствию воды на этой улице, а также на улицах Тренева, Декабристов, Генерала Попова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и прилегающих.

Предположительно водоснабжение будет восстановлено в 20:00.