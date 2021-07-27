В Симферополе девочка травмировала позвоночник в Детском парке

Девочка упала с батута в Детском парке Симферополя и травмировала позвоночник, передает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

В овраг под Судаком двое туристов упали с лошади В ведомстве уточняется, что была обнаружена публикация о том, что во время игры на аттракционе «Лабиринт» в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом. В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника.

«Родители ребенка приложили к публикации выдержки из медицинской документации с поставленным диагнозом, сообщив, что дочка находится на лечении», – уточнила Постнова.