В Симферополе две женщины обокрали магазин и кафе

Полицейские Симферополя за сутки задержали двух подозреваемых в краже денег из касс организаций, сообщает МВД по Республике Крым.

В Севастополе местная жительница пыталась украсть три смесителя из магазина В первом случае в полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что ее администратор-продавец похитила из кассы 30 тысяч рублей. По подозрению в краже задержана 47-летняя ранее не судимая местная жительница.

Также в полицию обратилась администратор одного из кафе. Она сообщила, что 16 тысяч рублей из кассы похитила девушка, которую взяли на стажировку. Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Симферополя, которая ранее уже была судима за имущественные преступления.