В Симферополе экстренно эвакуировали студентов и сотрудников КФУ

Студенты и сотрудники КФУ им. В.И. Вернадского покинули здание вуза после того, как сработала система оповещения в трех корпусах, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

В Севастополе эвакуировали студентов университета из-за сообщения о бомбе «Прозвучала команда «покинуть задние» по громкой связи. С чем это связано – пока не знаем. Сотрудники и студенты все три корпуса А, Б и В покинули, на территорию университета заехали силовики», — уточняется в сообщении.

Проспект Вернадского перекрыт полицией, на месте работают сотрудники МЧС и силовики.