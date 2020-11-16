В Симферополе еще ужесточат графики подачи воды со вторника

В Симферополе со вторника горожане смогут пользоваться водой в домах только по четыре часа в день, передает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Аксенов сообщил о наполняемости водохранилищ, питающих столицу Крыма Такое решение было принято в связи с критическими уровнями водохранилищ. Чтобы не допустить мертвых объёмов, симферопольский филиал предприятия с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения.

«Вторник – четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00, пятница – воскресенье с 18.00 до 22.00», – уточнили в пресс-службе госпредприятия.