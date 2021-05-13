В Симферополе эвакуировали колледж после сообщения о минировании

В четверг утром были эвакуированы учащиеся и персонал Таврического колледжа КФУ им. Вернадского из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по республике, передает Крыминформ.

Психолог КФУ рассказал, что поможет избежать повторения казанского сценария «Есть такая информация. Привлечены пожарно-спасательные подразделения для обеспечения пожарной безопасности», – уточнили в ведомстве.

В правоохранительные органы о письме сообщил сотрудник охраны учебного заведения.