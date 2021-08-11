В Симферополе фуд-корты заработали в прежнем режиме

Крымские власти разрешили работу фуд-кортов в торговых центрах Симферополя. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Крыму с 1 августа вступили в силу новых коронавирусные ограничения Это связано с тем, по словам Пеньковской, что Симферополь за последние четыре недели показывает отрицательный темп прироста заболеваемости COVID-19.

«На сегодняшний день цифры заболеваемости в Симферополе остаются ниже среднереспубликанского в течение последних четырех недель, поэтому принято решение по Симферополю снять ограничение по работе фуд-кортов», – сообщила Пеньковская.