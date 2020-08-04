В Симферополе главбух похитила 3,1 млн рублей

Правоохранители Крыма раскрыли преступную схему хищения бюджетных средств, передает пресс-служба местного МВД.

Специалист раскрыл схему работы мошенников при продаже билетов в Крым Согласно данным ведомства, главный бухгалтер одного из ведомственных учебных центров Симферополя похищала денежные средства, предназначенные для текущего ремонта зданий, который на самом деле не производился.

«Средства в безналичной форме переводились на лицевой счет ее знакомого предпринимателя, который не был осведомлен о преступных намерениях женщины», – уточнили в сообщении.