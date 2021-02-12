В Симферополе готовы к борьбе с последствиями непогоды — МБУ «Город»

Директор МБУ «Город» Антон Гумен заявил, что предприятие готово к очистке и противогололедной обработке симферопольских улиц, передает пресс-служба горадминистрации.

В горах Крыма ожидается ветер до 40 м/с в ближайшие сутки «Подготовлено 23 единицы техники, в том числе 10 комбинированных дорожных машин для обработки противоледным реагентом, девять тракторов, а также четыре самосвала для вывоза снега», – уточнил он.

Также организовано круглосуточное дежурство сотрудников. 250 уборщиков предприятия будут задействованы в уборке снега и посыпке противогололедного реагента вручную. Работы будут вестись в две смены.