В Симферополе и Батайске установят памятник Амет-Хану Султану 25 октября

В день столетнего юбилея со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Симферополе состоится торжественное открытие памятника, посвященного ему, передает пресс-служба горадминистрации.

Крымская столица не единственный город, где 25 октября почтят память Амет- Хана Султана. В этот день также планируют открытие нового бюста Амет-Хану Султану в Батайске. Примечательно, что увековечить память легендарного летчика предложили местные жители.

«В марте 1943 года бойцы авиазвена под руководством легендарного лётчика за один день уничтожили 13 вражеских самолётов над селом Койсуг. На проект, ставший народным, деньги стали собирать в прошлом году», — сообщила инициативная группа.