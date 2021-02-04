В Симферополе иномарка сбила насмерть пешехода

В Симферополе водитель BMW насмерть сбил пешехода, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу УГИБДД МВД РФ по республике.

В МВД рассказали о полицейских, погибших в ДТП в Кировском районе Крыма ДТП произошло на восточной объездной дороге. Водитель иномарки двигался в сторону проспекта Победы и недалеко от автосалона, который находится на объездной дороге, наехал на неизвестного. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скоро помощи.