В Симферополе из-за сильного тумана снова задерживаются авиарейсы

В аэропорту «Симферополь» задерживается прибытие семи рейсов из-за сильного тумана, передает пресс-служба воздушной гавани.

Сильный ветер и резкое понижение температуры ожидаются в Крыму — МЧС Отмечается, что два воздушных суда приняли решение приземлиться на запасных аэродромах на Кубани.

«После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе», – уточняемся в сообщении.