В Симферополе к концу лета могут снять ограничения по подаче воды — власти

Глава Госсовета РК Владимир Константинов считает, что в Симферополе могут быть сняты ограничения по подаче воды к концу лета этого года, передают «РИА Новости (Крым)».

Воды Бельбека пустили по новому руслу, чтобы позже подавать севастопольцам Константинов уверен, что регион уже преодолел «острую» фазу дефицита воды.

«Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас пребывающих источников больше, чем потребления. Определенный запас мы начинаем формировать. Я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю», — сказал Константинов.