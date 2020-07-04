В Симферополе люди от жары лезут в фонтаны и рискуют здоровьем

Фонтаны крымской столицы несознательные граждане превращают в бассейны. Об этом на сайте Администрации Симферополя высказался исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Маляров.

«От летнего зноя жители Симферополя спасаются, как могут. Например, фонтаны у памятника Екатерине уже превратились в детский аквапарк, да и в парке имени Тренева они тоже пользуются популярностью. У фонтанов размещены таблички «Купание запрещено», так как в воду могут добавлять химикаты, чтобы вода не цвела и не застаивалась, но об этом мало кто задумывается», — рассказал Евгений Маляров.

Руководитель Горхоза Симферополя напомнил: прежде, чем принимать подобные водные процедуры, гражданам стоит понять, что фонтан – замкнутая система, вода в которой не меняется, а циркулирует по кругу.

«Когда резервуар мелеет от испарения, заливают свежую воду, поэтому нельзя исключать развития микробов и инфекций, тем более под действием высокой температуры воздуха. Купание в любых фонтанах чревато различными инфекционными и кишечными инфекциями, такими как дизентерия, холера, гепатит А и другие. Кроме того, после таких заплывов приходится чинить и сами фонтаны, так как дети и взрослые позволяют себе разрушительные игры».

Напомним, в Севастополе подобным аквапарком стал новый фонтан на площади Ушакова. В соцсетях горожане активно обсуждают проблему – купание голых детей и полуодетых взрослых на центральной площади города.