В Симферополе мальчик упал с горки и получил перелом основания черепа

В Симферополе начали проверку по факту падения шестилетнего ребенка на детской площадке, в результате которого он получил перелом свобода и основания черепа, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Трое подростков ограбили пьяного мужчину в Ялте Инцидент произошел на детской площадке на улице Героев Сталинграда.

«6-летний мальчик получил травму из-за ненадлежащего состояния игрового комплекса. Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "перелом свода и основания черепа», — уточнили в Следкоме.