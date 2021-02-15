В Симферополе МЧС будет помогать в борьбе с сосульками

Власти Симферополя заявили, что коммунальщики не могут самостоятельно оперативно очистить кровли зданий от сосулек, поэтому к их ликвидации планируется подключить МЧС, передает Крыминформ, ссылаясь на главу города Елену Проценко.

Прошедший снегопад наполнит водохранилища Ялты и Симферополя — власти Крыма «Сегодня выехала техника, но у нас нет такого количества вышек, чтобы одномоментно почистить все здания. Соответственно, будем просить помощи у МЧС и решать этот вопрос», – уточнила она.

Проценко также обратилась к балансодержателям зданий с просьбой оказать помощь в ликвидации сосулек.