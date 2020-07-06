В Симферополе мошенники выманили у предпринимателей более 15 млн рублей

Правоохранители разоблачили мошенническую схему, с помощью которой двое крымчан обманули предпринимателей на сумму более 15 млн рублей, передает пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники во время деловых переговоров в Симферополе представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами при организации сбыта продукции.

«Мужчины, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктов, мошенническим способом получали товар. Впоследствии продукцию сбывали, а прибыль распределяли между участниками группы», — сообщили в пресс-службе.