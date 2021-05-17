В Симферополе мужчина избил пенсионера

В Симферополе задержали подозреваемого в ограблении пенсионера, передает пресс-служба МВД по республике.

Спасатели вытащили мужчину из-под завала в Судаке В сообщении уточняется, что сообщение правоохранительные органы получили из медицинского учреждения. Так, 74-летний житель одного из сел Симферопольского района был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. Он рассказал, что его избил неизвестный и похитил мобильный телефон.

«Инцидент зафиксировали видеокамеры. Благодаря просмотру записей полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний симферополец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — уточнили в сообщении.