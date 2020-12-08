В Симферополе мужчина обманом выманил у семьи более двух миллионов рублей

Правоохранители задержали в Симферополе мужчину, который подозревается в мошенничестве на сумму более чем два миллиона рублей, передает пресс-служба УМВД РФ по РК.

Женщине грозит тюрьма за аферы с квартирами в Симферополе Потерпевшей оказалась женщина, на содержании у которой находятся две неработающие дочери и четверо внуков. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что изначально она проживала с мужем и перечисленными выше членами семьи в однокомнатной квартире. Вскоре муж ушел из семьи.

«В это время появился мужчина, предложивший свою помощь в покупке земельного участка и постройке дома за приемлемую сумму. Новый знакомый посоветовал женщине продать квартиру и взять кредит в банке, чтобы ускорить процесс. Потерпевшая согласилась и вскоре передала злоумышленнику больше двух миллионов рублей. Вместе с семьей она переехала на съемную квартиру», — уточнили в сообщении.