В Симферополе мужчина ограбил двоих прохожих за полчаса

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который ограбил двоих случайных прохожих, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму задержали серийного грабителя Первой жертвой грабителя стал житель Чебоксар. У него злоумышленник вырвал сумку, причинив общий ущерб на сумму девять тысяч рублей. Второй жертвой грабителя стала женщина. Похищенное имущество она оценила в 3500 рублей.

«Силовиками был задержан 22-летний симферополец, который не раз привлекался к ответственности за воровство и грабежи. Всю добычу он успел передать знакомому на хранение. Вещи были изъяты и возвращены владельцам», — уточнили в сообщении.