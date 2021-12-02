В Симферополе мужчина ранил ножом оппонента во время ссоры

В Крыму задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом своего оппонента, передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Один человек получил травмы в результате ДТП в Севастополе Инцидент произошел около одного из ночных заведений Симферополя. Во время конфликта один из мужчин схватился за нож. На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«Правоохранители задержали одного из участников конфликта, который размахивал ножом, угрожая своим оппонентам. К моменту прибытия правоохранителей он уже успел ранить одного человека в брюшную полость», — уточнили в ведомстве.