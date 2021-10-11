В Симферополе мужчина украл игровой комплекс из детсада

С территории одного из детсадов Симферополя мужчина украл игровой комплекс, передает пресс-служба МВД по РК.

Крымчанин вывез с чужих полей тонну винограда и он был задержан Отмечается, что мужчина с судимостью планировал игровые элементы продать, но у него не получилось. Мужчина был задержан, а похищенный детский комплекс изъят и возвращен в детсад.

«Подозреваемый сознался и рассказал, как он перелез через забор садика, похитил игровой комплекс и отнес его домой. В дальнейшем мужчина хотел его продать, но не успел», — уточнили в сообщении.