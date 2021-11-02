В Симферополе мужчина украл золотой браслет, стоимостью 260 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали в Симферополе 23-летнего жителя Самарской области, который подозревается в ограблении ломбарда, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму осудили жителя Екатеринбурга за кражу унитаза Согласно данным правоохранителей, злоумышленник, зашел в ломбард и попросил работника показать ему выставленный на продажу золотой браслет. Его стоимость составляла 260 тысяч рублей. Молодой человек сделал вид, что рассматривает украшение, а затем вырвал его из рук продавца и сбежал.

«Служебная собака взяла след злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся. После это оперативники по камерам отследили маршрут его передвижения. Вскоре было установлено местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали», — говорится в сообщении.