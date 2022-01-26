В Симферополе на 72-летнюю женщину с ножом напал племянник

В Симферополе задержали 44-летнего мужчину, который напал на свою 72-летнюю родственницу и причинил здоровью женщины тяжкий вред, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Житель Симферополя угнал «ВАЗ», а затем сжег его Правоохранители выяснили, что 44-летний мужчина проживает на улице Балаклавской в одной квартире со своей матерью и тетей. На почве внезапно возникшей ссоры он ударил ножом свою тетю. На тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что у женщины на бытовой почве постоянно возникали конфликты со своим племянником», — рассказали в ведомстве.