В Симферополе на ремонт Луговской больницы выделят 220 млн рублей

В Крыму отремонтируют ГБУЗ «Симферопольская центральная районная клиническая больница» за 219,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.
Срок окончания реконструкции набережной Коктебеля перенесли на 2023 год Единственным подрядчиком по государственному контракту определено ООО «Крымэлектромонтажсервис».
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымэлектромонтажсервис» единственным подрядчиком по государственному контракту с ценой контракта 50 792 404 рубля», – уточняется в документе.