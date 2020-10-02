В Симферополе на следующей неделе часть города останется без воды

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В Симферополе из-за ежегодных профилактических работ, связанных с подготовкой к сезону, 8 октября ограничат водоснабжение нескольких микрорайонов. Об этом сегодня сообщили на совещании по водообеспечению Крыма.

В ходе совещания по ситуации с водообеспечением Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что профилактические работы проводились 1 октября, и повторно их проведут через неделю.

ЮРИЙ ГОЦАНЮК, председатель Совета министров Крыма: «В связи с подготовкой к отопительному сезону предприятие «Крым ТЭЦ» проводило профилактическию мероприятия. Да, действительно, график вчера в некоторых районах города Симферополя не соблюдался. Уважаемые крымчане, хочу еще раз попросить, чтобы вы заранее знали, что на следующей неделе, в четверг, будут такие же профилактические работы проводиться. В рамках подготовки к отопительному сезону. Поэтому попрошу жителей города Симферополя – в четверг в вечернее время будет сбой небольшой по графику подачи воды».

Гоцанюк отметил, что на следующей неделе планируются работы по замене задвижек на «Крым ТЭЦ». Население дополнительно проинформируют об отключении водоснабжения.