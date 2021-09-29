В Симферополе направят около 40 млн рублей до конца года на озеленение

Власти Симферополя запланировали до конца 2021 года направить около 40 млн рублей на озеленение города, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на главу города Валентина Демидова.

Какие деревья и кустарники сейчас высаживают в Симферополе? «Уход за зелеными насаждениями – тяжелый постоянный труд. Сейчас стараемся планировать работу по озеленению так, чтобы и растения приживались, и вид зеленых насаждений радовал жителей и гостей крымской столицы. В этом году на озеленение города запланировано порядка 40 млн рублей», — сообщил он.

Демидов добавил, что все запланированные работы требует грамотного экономического подхода, а также отметил, что в ближайшее время будут определены насаждения, которые необходимы Симферополю.