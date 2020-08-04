В Симферополе не планируют масштабный снос деревьев в ходе благоустройства

Глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что благоустройство города в этом году не предполагает снос зеленых насаждений, передает пресс-служба горадминистрации.

В Крыму возбудили уголовное дело за незаконную вырубку более 1600 деревьев «Больше всего зеленых насаждений сейчас расположено в сквере у ДКП и на бульваре Ленина. Мы планируем обрезать сухие аварийные деревья, кронировать их, чтобы не было нависания над дорогами и общественными зонами. Возможно, в каких-то местах придется убрать старое дерево, но это будет минимальное количество деревьев», — уточнила она, добавив, что на месте ликвидированных деревьев обязательно будут высажены другие.

Проценко также добавила, что в ремонтируемых скверах также планируется масштабная высадка кустарников и цветов.