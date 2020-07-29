В Симферополе не планируют вводить ограничения на подачу воды — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах полуострова, передают «РИА Новости (Крым)».

Глава РАН назвал решение водной проблемы главной задачей в Крыму «Пока сегодня о режимах речь не идет. Но мы смотрим за ситуацией, она развивается. Думаю, что пока обойдемся малой кровью. Другим регионам угрозы нет», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма также напомнил, что военные Минобороны РФ строят временный трубопровод, который позволит перебрасывать на крымскую столицу около 40 млн кубометров воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.