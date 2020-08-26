В Симферополе не закроют кафе из-за ограничений подачи воды — власти

Глава Симферополя заявила, что в городе не планируется введение ограничений работы учреждений общепита и сферы услуг из-за введения режима ограничений в подаче водоснабжения, передает пресс-служба горадминистрации.

В Росводресурсах предложили решение проблемы дефицита воды в Крыму «Пока речь не идет о том, что мы будем закрывать предприятия общепита либо сферы услуг. Работаем в том же графике и смотрим по ситуации», – отметила она.

Ранее власти Симферополя сообщили, что фонтаны в центре города продолжат работать после введения ограничений подачи воды.